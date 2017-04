S'il est élu président, Emmanuel Macron obtiendra-t-il selon vous une majorité pour gouverner lors des législatives en juin ?

0

Le jeune pro-européen Emmanuel Macron est arrivé en tête, avec 23,75% des suffrages, du premier tour de l'élection présidentielle. Il part favori dans la bataille qui a démarré pour le second tour de la présidentielle, le 7 mai, face à la dirigeante d’extrême droite anti-mondialisation Marine Le Pen, qui a elle réuni 21,53% des voix au premier tour. Un duel dont sont écartés les deux grands partis traditionnels de la droite et de la gauche.

Cette nouvelle campagne s’est ouverte avec une journée de « négociations politiques » ce lundi pour Emmanuel Macron, dans le but de former une majorité, avec en ligne de mire les législatives des 11 et 18 juin.