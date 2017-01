0

Film jubilatoire couronné aux Golden Globes et favori pour les Oscars, la comédie musicale « La La Land » de Damien Chazelle, en salles mercredi, rend hommage aux classiques du genre en faisant chanter et danser les stars Ryan Gosling et Emma Stone dans les plus beaux lieux de Los Angeles.

Etes-vous fan des comédies musicales ?