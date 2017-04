La consultation chez le généraliste passe à 25 euros, une augmentation justifiée selon vous ?

0

La consultation chez les généralistes passe à 25 euros lundi 1er mai.

Une revalorisation de 2 euros insuffisante pour relancer les vocations, préviennent d’ores et déjà les syndicats.

Obtenue l’été dernier après cinq mois de négociations entre les syndicats et l’Assurance maladie dans le cadre d’une nouvelle convention tarifaire, l’augmentation de la consultation de 23 à 25 euros, concerne les généralistes installés en secteur 1, soit 94 % de ces professionnels.

La consultation des enfants jusqu’à 6 ans passera, elle, à 30 euros.

« Cela faisait plus de six ans que le prix de la consultation n’avait pas bougé », souligne Claude Leicher, président du principal syndicat de généralistes, MG France.