La plateforme de covoiturage Blablacar a lancé ce mardi "Blablalines", application dédiée aux trajets domicile-travail, qui sera disponible dans un premier temps entre Reims et Châlons-en-Champagne et entre Toulouse et Montauban, avant d'être étendue à l'ensemble de la France courant 2018.

