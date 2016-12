Saint-Martin-d'Arcé. 200 spectateurs à la finale du tournoi des Forts de la Boule

0

Les 17 et 18 décembre, se déroulait le tournoi des champions 2016 de boule de fort, à Saint-Martin-d'Arcé. 200 personnes se sont déplacées pour assister à cette finale. Les vainqueurs sont Jacques Florenceau et Franck Cohuau de l'Union (Bazouges-sur-Loir) par 12 à 9 devant Jean-Paul Jouis et Philippe Cherré des Terrasses (Durtal). Pour la tombola, les gagnants des deux paires de boules sont Annie Fouqueray, présidente de la Jeanne d'Arc de Seiches et Patrick Goubard, organisateur du challenge la Girouette à Bauné.