Angers Ivana show, cabaret transformiste follement déjanté

0 26.12.2016 08:56

Le cabaret transformiste des Ponts-de-Cé, Ivana show a ouvert ses coulisses au courrier de l'Ouest. Découvrez un univers de paillettes de strass et de joyeuse folie.

Notre reportage dans le Courrier de l'Ouest de mardi

  • Laurent COMBET

    LA JOYEUSE TROUPE DU CABARET TRANSFORMISTE. AU CENTRE IVAN ET SON TRUC EN PLUMES !PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    LES SeANCES DE MAQUIllAGE DURENT DEUX HEURES. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    LE PUBLIC PARTICIPE AU SPECTACLE. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    LES TRANSFORMATIONS SONT BLUFFANTES. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    UN "MELLE PÎQURE" D'ANNIE CORDY SAVOUREUX. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    UN TRES BEAU LUIS MARIANO, COMME UNE APPARITION. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    "NEW YORK, NEW YORK" EN LIVE. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

  • Laurent COMBET

    BIENVENUE AU CABARET, WILKOMMEN ! PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
    Laurent Combet

 

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