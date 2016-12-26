Angers Ivana show, cabaret transformiste follement déjanté

Le cabaret transformiste des Ponts-de-Cé, Ivana show a ouvert ses coulisses au courrier de l'Ouest. Découvrez un univers de paillettes de strass et de joyeuse folie.
Notre reportage dans le Courrier de l'Ouest de mardi
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LA JOYEUSE TROUPE DU CABARET TRANSFORMISTE. AU CENTRE IVAN ET SON TRUC EN PLUMES !PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET
Laurent Combet
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LES SeANCES DE MAQUIllAGE DURENT DEUX HEURES. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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LE PUBLIC PARTICIPE AU SPECTACLE. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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LES TRANSFORMATIONS SONT BLUFFANTES. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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UN "MELLE PÎQURE" D'ANNIE CORDY SAVOUREUX. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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UN TRES BEAU LUIS MARIANO, COMME UNE APPARITION. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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"NEW YORK, NEW YORK" EN LIVE. PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet
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BIENVENUE AU CABARET, WILKOMMEN ! PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/LAURENT COMBET : ANGERS LE 22/12/2016
Laurent Combet