Beaufort. Beaufort prend sa revanche face à Pouancé

L'équipe fanion recevait Pouancé ce dimanche à 15h au stade Roger Serreau, les visiteurs ont été les premiers en action et ouvrent la marque très tôt. Les locaux amorphes jusqu'à cet instant sonnent la révolte par l'intermédiaire de Basile Guillemet qui égalise de belle manière.

Cela a le don de réveiller toute l'équipe qui inscrit 2 nouveaux buts par Tristan Richard et Florian Touzé. Succes 3-1 qui permet à Beaufort de se conforter à la 4e place.

L'équipe réserve perd 3-0 à Saumur Olympique 3. L'équipe 3 gagne 4-0 contre Gennes les Rosiers buteurs Benjamin Foin, Étienne Baudin, Geoffrey Chasles et Thomas Robert. La 4 n'a pu que sauver l'honneur par William Allard à Vivy lourde défaite 7-1.