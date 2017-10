Cross du Courrier. C'est parti pour les inscriptions aux courses du 11 novembre

Cette année encore, nous vous donnons rendez-vous le samedi 11 novembre au parc de Pignerolle à Saint-Barthélemy-d’Anjou pour le Cross du Courrier de l'Ouest. L’an passé, vous étiez près de6900 coureurs.

La 43e édition du Cross du Courrier de l'Ouest, de la Ville d'Angers et d'Espace Anjou approche.

Le samedi 11 novembre, nous vous attendons de nouveau dans le parc de Pignerolle, plus nombreux chaque année.

Dès à présent, il est possible de vous s'inscrire sur le site www.courrierdelouest.fr/cross (inscription gratuite jusqu'au 31 octobre).

Au total, 17 courses vous sont proposées.

Pour les non licenciés, la journée débutera à 9 heures par les grandes foulées du parc (10,5 km).

Attention, les places sont limitées à 2 000 coureurs.

Suivront les foulées du parc (6,8 km) à 10 h 15 (1 500 places) ; puis les petites foulées du parc (4,3 km) à 14 h 40 (1 200 places).

Dans chacune de ces courses, vous pourrez courir pour vous-même ou sous les couleurs de votre entreprise, de votre école, de votre association...

Un challenge déterminera les plus performants de ces groupes sur la base de classements cumulés.

D'autres temps forts sont prévus ; de la course des as à la course des familles (900 mètres). Avec son partenaire Harmonie Mutuelle, cette dernière accueillera de nouveau des personnes handicapées. Des guides, des accompagnateurs et des joëlettes seront également mobilisés pour un handicross sur la course de 4,3 km.

L'article complet dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi