Cholet. Les Colibris font leur nid

Dimanche, à Maulévrier, les passants étaient invités à se régaler au cœur du village avec des fruits et légumes qui n'ont pas (ou plus) leur place en magasin, la faute à des consommateurs trop sourcilleux sur leur apparence. L'équipe des Colibris a fait carton plein avec cette initiative qui visait plus largement à faire connaître les actions de cette bande de drôles d'oiseaux. En l'occurrence, ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre ce mouvement après s'être reconnus dans les valeurs qu'il défend et qui se résument en trois mots : « Inspirer, relier et soutenir ».

Plus d'informations dans Le Courrier de l'ouest de ce mardi.