Yvann Alexandre dévoile "BLEU" mardi soir au THV

La compagnie Yvann Alexandre présente sa création « BLEU. » ce mardi 31 janvier, à 20 h 30, au THV de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Après les « Soli noirs », créés en 2015, le chorégraphe Yvann Alexandre revient avec un septuor qui traite du bleu, non pas tant la couleur mais le bleu comme ecchymose. Il aborde l’impact sur et sous la peau, la trace en surface tout autant que de l’écho en profondeur.

« BLEU. » est en tournée dans les Pays de la Loire à Laval, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Saint-Herblain, Cholet et Ancenis.

À partir de 10 ans. 1 h 05. Tarifs : de 10 à 20 €. Réservation au 02 41 96 14 90, billetterie@thv.fr ; www.thv.fr ; www.cieyvannalexandre.com