Yémen: plus de 100 morts dans les combats rebelles/armée dans l'ouest

Plus de 100 personnes ont été tuées en 24 heures au Yémen dans des raids aériens et des combats acharnés opposant les forces progouvernementales à des rebelles pour le contrôle de zones côtières sur la mer Rouge, ont indiqué dimanche des sources militaires et médicales.

Les rebelles chiites Houthis et leurs alliés ont perdu 90 hommes, ont indiqué ces sources, ajoutant que les combats dans la région de Mokha (sud-ouest) ont coûté la vie à au moins 19 soldats progouvernementaux.