Doué-la-Fontaine Yanis Bernaudeau, champion départemental aux 3 000 m marche

Dimanche 14 mai à Angers, les athlètes minimes du racing club douessin d'athlétisme ont disputé les départementaux de triathlons. Notamment, Alexis Briand qui a terminé 5e au lancer de disque avec 22m18 et 12'00''6 aux 3 000 mètres. Léa Bersonn, minime 1, a fini 3e en longueur avec un saut à 4m29. Jeanne Lefort, minime 2, a battu son record et a fini 8e en saut en longueur avec 4m34 et 5e au lancer de disque avec 20m15. Quant à Fyona Leau, elle a terminé 4e aux 1 000 mètres avec 3'19''9 mais elle s'est classée première des minimes 1. Enfin, Yanis Bernaudeau est devenu champion départemental d'une épreuve dont on parle peu : les 3 000 mètres marche en 19'03''1.

Fyona et Yanis participeront aux régionaux individuels qui se dérouleront le dimanche 4 juin à Mayenne.

Tous les résultats sur Facebook RCD Athlétisme et rcdathletisme.jimdo.com