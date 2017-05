Doué-la-Fontaine Week-end chargé pour le RCD Athlétisme

0

Le samedi 29 avril, les benjamins du racing club douessin d'athlétisme ont participé aux championnats départementaux de triathlons à Segré. Résultats :

Inès Martin a terminé 31e avec 65 points et 3'50''69 aux 1 000 mètres, Mayeul Morisseau a fini 24e avec 66 points et un temps de 3'27''4 aux 1 000 mètres et Hugo Berson a terminé 19e avec 70 points en ayant sauté 4 mètres 26 en longueur et en faisant 8''1 aux 50 mètres.

Le dimanche 23 avril, leurs aînés disputaient la première journée des départementaux à Saint Sylvain d'Anjou. Résultats :

Arnaud Bontemp, cadet, champion départemental au lancer de javelot avec un jet à 37 mètres 04 et une troisième place en saut en longueur avec un bond à 5 mètres 77. Lisa Rompillon, pour sa première année en cadette, a réalisé 13''60 aux 100 mètres, a terminé troisième de la finale B et a pris la septième place en saut en longueur avec 4 mètres 57.

Le dimanche 30 avril à Angers, avait lieu la deuxième journée des départementaux. Résultats :

Arnaud Bontemp, champion départemental au triple saut avec 12 mètres 92 battant son record personnel. Adeline Barillet, senior, est championne départementale avec 41 mètres 77 au lancer de marteau à 8 centimètres de son record. Justine Launay, junior, a terminé deuxième au triple saut avec 9 mètres 59 tout comme sa coéquipière Clémence Jameron, vice-championne départementale aux 400 mètres haies avec 82''5 et 27 mètres 83 au lancer de marteau (record personnel pour ces deux disciplines). Amalric Polleau, cadet, septième avec 29 mètres 87 au lancer de disque et son collègue, Clément Guiny est finaliste avec 27 mètres 89.