Week-end de Pâques: nombreux bouchons au départ des grandes villes

De nombreux bouchons sont attendus vendredi et samedi au départ des grandes villes, et lundi pour les retours du week-end de Pâques, l'un des plus chargés de l'année sur les routes, prévoit mercredi Bison Futé.

La journée de lundi est classée rouge au niveau national dans le sens des retours, avertit l'organisme de prévision de la circulation, avec des difficultés à partir de 15 heures qui se rapprocheront petit à petit des grandes villes, avant de disparaître vers 20 heures.

En revanche, elle est classée verte dans le sens des départs le même jour.

Vendredi, de nombreux bouchons sont attendus au départ des grandes villes, la circulation de ce long week-end venant s’ajouter à celle, déjà habituellement "très difficile", d'un vendredi normal.

La circulation au niveau national sera classée orange dans le sens des départs et verte dans celui des retours.

Samedi, des bouchons sont attendus jusqu’à 15 heures au départ des grandes villes. Au niveau national, la circulation sera classée orange dans le sens des départs et verte dans celui des arrivées.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs et orange pour les arrivées.

Dimanche, la circulation sera normale dans le sens des départs comme dans celui des retours, à l'exception de quelques difficultés dues aux retours anticipés de vacances, notamment au départ de la région Rhône-Alpes en direction de l'Ile-de-France.