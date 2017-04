Water-Polo N1 : Les Angevines sont en finale

0

Les Angevines ont réalisé une très belle opération ce week-end avec deux victoires et un match nul lors du plateau de demi-finale du championnat de Nationale 1.

Elles ont notamment réussi à arracher le nul en étant menées 8 buts à 5 à 11 minutes du coup de sifflet final, face à aux joueuses de Choisy-le-Roi, Championnes de France en titre

Ces excellents résultats leur permettent d'accèder à la finale, qui aura lieu les 11 et 12 juin.

Les résultats des rencontres

Angers NWP : 9 – Grand Nancy AC : 8

(3-2, 3-1, 1-2, 2-3)

Buteuses : C. Moreira 3, E. Cugnart 2, C. Bregeon 1, M. Mussillon 1, L. Kjelruf 1, C. Boursier 1

Angers NWP : 12 – Marsouins Hérouville : 1

(2-0, 4-1, 4-0, 2-0)

Buteuses : C. Bregeon 5, L. Kjerulf 2, J. Wyffels 2, C. Moreira 1, E. Cugnart 1, C. Boursier 1

Angers NWP : 9 – SCN Choisy-le-Roi : 9

(2-3, 2-3, 3-2, 2-1)

Buteuses : L. Sauvere 2, C. Moreira 2, C. Bregeon 2, E. Cugnart 2, J. Wyffels 1