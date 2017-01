0

Le Segréen Frabrice Amédéo (Newrest-Matmut) a franchi le Cap Horn cette nuit, à 2h40 heure française, après 70 jours, 13 heures et 38 minutes seul en mer depuis le départ des Sables d'Olonne le 6 novembre 2016. Le skipper, qui occupe actuellement la 11e place du Vendée Globe, espère rallier la Vendée et l'arrivée entre "le 12 et le 14 février".