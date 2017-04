Viticulture Les feux de paille n'ont pas épargné le gel dans les vignes

0

Les bottes de paille et les bougies ont été allumées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le champigny, tout particulièrement autour de Saint-Cyr-en-Bourg. Alertés par une météo qui annonçait une nuit de gel, les vignerons ont été sur le pied de guerre dès 3 heures du matin. Patrick Pasquier, du domaine du Bois-Mozé, a enregistré -4 °C sur une parcelle du Bois-Mozé.

Beaucoup s'étaient préparés la veille et même l'avant-veille en disposant des tas de paille au bout des rangs. S'épaulant les uns les autres, les vignerons ont couru d'un brûlot à l'autre en pleine nuit pour enrayer cette chute en en allumant le plus possible. Il était encore trop tôt hier pour évaluer avec précision les dégâts mais certaines parcelles ont cumulé les épisodes. Entre celui-ci et celui de la semaine précédente, certaines parcelles ont grillé à plus de 70 %.