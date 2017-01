Vihiers Drivizy, l'application pour une conduite bien accompagnée

0

Installée à Vihiers, Derouet Formation est à l'origine d'une application pour smartphone, qui propose aux élèves en conduite accompagnée de s'entraîner sur des parcours commentés par un moniteur.

Qu'est-ce que Drivizy ? Une application pour smartphones, qui s'adresse aux futurs conducteurs en conduite accompagnée, ou en conduite supervisée (ouverte aux plus de 18 ans) et à leurs accompagnateurs (parents, familles...). Disponible courant février, elle proposera des parcours commentés par des moniteurs d'auto-école, dans de nombreuses villes de la région (Angers, Cholet, Saumur, Vihiers...). Drivizy s'appuie sur la géolocalisation, ce qui permet d'afficher le parcours effectué en temps réel. Et de mettre l'accent sur les difficultés (priorité à droite, panneaux stop...).

