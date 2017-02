Jain donne un coup de jeune aux Victoires de la musique

0

La jeune chanteuse Jain, en lice dans trois catégorie dont celle d'artiste féminine, a parfaitement débuté les 32e Victoires de la musique en s'adjugeant la catégorie clip pour sa chanson "Makeba", vendredi au Zénith de Paris, où les jeunes Jul et Kungs ont également été récompensés.

Recevant sa récompense, Jain a laissé un des deux réalisateurs de son clip exprimer son soutien à Théo, le jeune homme brutalement interpellé à Aulnay-sous-Bois la semaine dernière. "On n'est pas des bamboulas, on est tous des Théo, on croit en la justice", a-t-il lancé au public du Zénith.

Jain peut encore rafler la Victoire du "concert ou spectacle musical" et surtout celle, plus prestigieuse encore, d'artiste féminine qui l'oppose à Véronique Sanson et Imany.

En cas de triplé, elle ferait aussi bien que Stromae, sorti large vainqueur de la 29e édition en 2014. Signe annonciateur ? C'est justement aux dépens du Belge qu'elle décroche sa première victoire: Stromae a en effet réalisé, sous son vrai nom, Paul van Haver, le clip de "Coward" de Yael Naïm.

L'an passé, Jain avait été nommée dans la catégorie album révélation pour "Zanaka" (certifié double disque de platine, 200.000 ventes), mais elle avait été battue par Louane, repérée dans l'émission The Voice, pour son opus "Chambre 12".

L'auteure-interprète originaire de Toulouse, qui vient de fêter ses 25 ans, chante en anglais une électro-pop aux rythmes africains hérités de son enfance passée à voyager, notamment au Congo. Sa popularité grandissante, elle la doit aussi à des concerts qui ont marqué les esprits.

Dans son sillage, c'est le dj prodige Kungs (20 ans), auteur de son premier album "Layers", qui a damé le pion du vétéran Jean-Michel Jarre et du duo confirmé Justice, dans la catégorie album électronique.

Quant à Jul (27 ans), l'artiste le plus streamé de France depuis deux ans, il est également consacré par la profession dans la catégorie musiques urbaines, devançant Georgio, également issu d'internet, et l'expérimenté Kool Shen, moitié de NTM.

- Audrey Azoulay et MC Solaar -

Calypso Rose avec "Far from home" a quant à elle remporté l'album musiques du monde.

En ce début de soirée, Véronique Sanson et Julien Doré se sont notamment produits devant un parterre de personnalités, parmi lesquelles la ministre de la Culture Audrey Azoulay, assise aux côtés du rappeur MC Solaar, et Benoît Hamon.

Le candidat PS a d'ailleurs lancé ses propres propositions pour la filière musicale, en suggérant notamment jeudi "une taxation" des activités des géants de l'internet qui permettrait "une juste rémunération" des artistes.

Pour la suite, le suspense reste entier.

Chez les "artistes masculins", le revenant Renaud, qui a dominé en 2016 le marché du disque (plus de 730.000 exemplaires vendus), peut espérer un deuxième sacre, après 2003.

Benjamin Biolay, déjà couronné en 2010, peut également ambitionner pareil scénario pour son "Palermo Hollywood". Outsider respecté mais jamais encore consacré dans cette catégorie reine, Vincent Delerm pourrait aussi s'imposer avec "A présent".

Pour Biolay, la perspective d'un doublé est réelle, puisque son disque, enregistré en Argentine, peut remporter la catégorie "album de chansons". Il aura face à lui "&" de Julien Doré et "L'attrape-rêve" de Christophe Maé.

Les jeunes Amir et Claudio Capéo, nommés pour l'"album révélation" ont également chanté devant le public du Zénith en ouverture de cérémonie. Pour eux comme pour Radio Elvis, également en lice, ou ceux nommés dans la "révélation scène" (Broken Back, L.E.J., Minuit), il y a plus qu'une Victoire à gagner avec une pareille exposition en prime time.