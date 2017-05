Verrie Un cross difficile à Saumur Complet

0

Saumur Complet a vécu ce samedi 27 mai, à l'hippodrome de Verrie, sa grande journée de cross. La chaleur n'a pas ménagé cavaliers et montures. Dans le cross***, sur 36 couples engagés onze ont abandonné ou ont été éliminés. Le Suisse Félix Vogg est pour le moment en tête du classement provisoire de l'épreuve saumuroise. Le premier français est Maxime Livio (4e). Saumur Complet se poursuit dimanche, avec les concours hippiques du CCI* (11 heures) et du CCI*** (14 heures). En parallèle, marché du terroir et exposition d'art contemporain. Entrée gratuite.