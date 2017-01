Vernantes : un mort et un blessé grave dans un choc frontal

0

Ce lundi soir 2 janvier, vers 18 h 45, sur la départementale 767 à l'entrée de Vernantes, une collision frontale a impliqué deux voitures, une Citroën Xsara et une Toyota Verso.

Le choc qui s'est produit non loin du stade de football, a été très violent. Dans cet accident, un jeune homme âgé de 20 ans, originaire de Vernantes et qui conduisait la Citroën venant de Saumur a été tué sur le coup. Dans l'autre voiture, le conducteur, un homme âgé 60 ans, aussi de Vernantes, qui était incarcéré dans son véhicule a été grièvement blessé. Selon la Gendarmerie qui a ouvert une enquête, la vitesse serait en cause.

Seize sapeurs-pompiers de Mouliherne, Les Pins, Noyant, Est-Anjou et Longué sont intervenus sur les lieux du drame. La route a été coupée et la circulation déviée par les agents techniques départementaux des routes.

