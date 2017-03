Vern-d’Anjou Vital Concept se dédouble zone des Victoires

0

Installée depuis 2005 à Vern-d’Anjou, la société Vital Concept va se dédoubler sur la zone artisanale des Victoires. Un nouveau magasin de plus de 800 m2 et un entrepôt de 1 200 m2 devraient être mis en service à la fin de l’année. Créée il y a vingt ans à Loudéac (Côtes-d’Armor), Vital Concept est spécialisée dans la vente à distance de matériels pour l’agriculture, l’élevage, le paysage et la filière équestre.

