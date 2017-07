Verchers-sur-Layon Journée d’animation rurale : à la découverte du patrimoine

0

Les Verchers-sur-Layon propose sa journée d’animation en milieu rural le mercredi 2 août.

Au programme le patrimoine et la découverte du terroir.

Présentation de la commune par un montage vidéo, visites guidée de l’église et de l’abbaye Saint-Pierre, rendez-vous chez un apiculteur, fabrication et dégustation de bière artisanale, dégustation chez un viticulteur, apéritif et buffet campagnard.

Une soirée conviviale autour d’un feu de serments et saucisses grillées clôture cette journée.

Rendez-vous à 8 h 45 à la salle des loisirs, place Jean de Maupeon.

Participation aux deux repas : adulte 20€, enfant de moins de 12 ans 10€.

Contact : Comité d’animation des Verchers-sur-Layon au 02 41 59 74 63.