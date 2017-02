Vendée Globe Fabrice Amedeo arrive samedi : les parents soulagés

Fabrice Amedeo, originaire de Segré, doit boucler le Vendée Globe ce matin aux Sables.



Pour la maman, ce sont trois mois d'inquiétude qui vont s'achever demain. «L'inquiétude se ressent quotidiennement. Quand je voyais qu'il n'avançait pas ou avant l'arrivée d'une tempête, la première question que je me posais c'est "Qu'est-ce qui lui arrive ?"»

Ses parents ont suivi la course de près, régulièrement connectés sur internet.

« Au moment des tempêtes dans l'Océan Indien, j'allais sur le site du Vendée Globe dès la mise à jour de 5 heures du matin. Je suis allé aussi voir d'autres fichiers météo, plus précis. J'avais les prévisions à dix jours pour voir ce qui l'attendait», raconte aussi son père Jacques Amedeo.

« Il y a deux coups de fils consécutifs qui m'ont déstabilisé. Il a passé le premier, le samedi, avant la tempête près du cap Horn pour nous rassurer et dire qu'il était en condition de l'affronter. Et le dimanche, il a rappelé. J'ai eu un moment de frayeur quand j'ai vu que c'est lui qui téléphonait. En fait j'ai eu un Fabrice joyeux. Il voulait juste me prévenir qu'il allait envoyer une vidéo de la tempête et que je devais rassurer Blandine», ajoute-t-il