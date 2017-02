Val de Loire Interloire relance son concours des vins à Fontevraud

0

Interrompu l'an dernier, le Concours Interloire des Vins du Val de Loire est relancé en 2017. Il se tiendra le mercredi 19 avril à l'abbaye de Fontevraud a fait savoir l'interprofession dans un communiqué transmis ce lundi 27 février 2017. Et pour la première fois, il se tiendra en un lieu et à une date unique.

L'an dernier, la réorganisation de cette structure interprofessionnelle avait empêché la tenue de ce concours ouvert aux vins en appellation d'origine protégée (AOC et IGP). À l'occasion de ce retour, le concours a aussi prévu un nouveau protocole de dégustation avec des « critères renforcés ». Une soixantaine de journalistes internationaux spécialisés sont également invités dans le vignoble entre le 19 et le 22 avril. Des masterclass et des visites les attendent.

Ce concours est à distinguer du Concours des Ligers même si, lui aussi, est ouvert aux vins du Val de Loire en appellation d'origine contrôlée (AOC) comme en indication géographique protégée (IGP). Ce dernier a lieu chaque année à Angers, la veille du salon des Vins de Loire.