Val d'Authion Les réunions d'information sur les effets des crues ont commencé

La révision du plan de prévention risques inondations (PPRi) du Val d'Authion a tenu sa première réunion d'information mardi 24 janvier 2017 à Saint-Lambert-des-Levées, commune déléguée de Saumur. Avant l'enquête publique à la fin de l'année, cette phase réveille surtout les consciences en présentant quelques vérités hydrauliques.

C'est précisément pour replonger la population dans cette culture du risque que l'État et les services départementaux organisent ces réunions publiques d'information sur les aléas et les enjeux. Cette première sera suivie d'autres avec Beaufort jeudi 26, Gennes vendredi 27 et Longué mardi 31 janvier.

