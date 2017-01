Vague de froid: Mise en place d'un "pilotage national quotidien"

0

Le gouvernement a mis en place samedi un "pilotage national quotidien", en prévision d'une vague de grand froid annoncée la semaine prochaine sur le pays par Météo-France, a annoncé Matignon dans un communiqué.

"Le pilotage national quotidien mis en place dès aujourd'hui permettra d'anticiper au mieux les besoins supplémentaires durant cette période exceptionnelle et de mobiliser en temps réel des dispositifs complémentaires si nécessaire", a précisé Matignon.

Dans ce "cadre exceptionnel", le Premier ministre Bernard Cazeneuve a souhaité que soit "établi avec les préfets un bilan quotidien des besoins". Il a également demandé que des "places exceptionnelles nécessaires et les renforcements d'effectifs correspondants" soient mobilisées et que "la pleine mobilisation des collectivités territoriales et des grands opérateurs associatifs (mobilisation de gymnases, salles communales, accueils de jour etc.)" soit assurée.

Il a également voulu la mobilisation "de surcroît de la sécurité civile, la police et la gendarmerie, ainsi que des sapeurs-pompiers pour le repérage et la mise à l'abri des personnes concernées".

Rappelant que "plus de 120.000 places d'hébergement" avaient été "pérennisées" pendant le quinquennat, il a expliqué que s'y ajoutaient "d'ores et déjà plus de 10.000 places supplémentaires, mobilisées au titre de la période hivernale".

A propos du "dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid" en cas d'événement exceptionnel, créé en 2013, Matignon a expliqué qu'il prévoyait notamment "un mécanisme d'activation opérationnelle - mesures d'information, de sauvegarde et d'urgence adaptées et proportionnées aux situations".

Pour l'hébergement des personnes sans domicile fixe, a-t-il précisé, "ces mesures visent en priorité à ouvrir des places temporaires exceptionnelles, au-delà des places hivernales déjà ouvertes, en fonction des besoins quotidiens, à renforcer les effectifs des services organisant le premier accueil des personnes hébergées (115, Samu social, SAO et SIAO)".

Il vise également "plus spécifiquement (à) l'intensification des +maraudes+ directement en contact avec les personnes à la rue, y compris pour convaincre si besoin"