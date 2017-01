Une salle Saint Jean Paul II pour les jeunes de la paroisse

0

Une des salles du presbytère Notre-Dame, nouvellement baptisée Salle Saint Jean Paul II, a été officiellement inaugurée et bénie samedi après-midi en présence des prêtres de Notre-Dame d’Evre, des membres de l'équipe d’animation paroissiale et du Conseil économique paroissial. L’aménagement de cette salle, coordonné par Martine Brebion et Claire Banchereau (LEME, Laïcques en mission ecclésiale) et Kevin Emmanuel Labbé, séminariste au service de Notre-Dame d’Evre, a été réalisé par les jeunes de la paroisse, aidés d’autres bénévoles.

