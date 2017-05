Une grande fête du foot pour 250 débutants à la Promenade

0

Organisé en parallèle du Trophée des Mauges qui réunit près de 500 joueurs et joueuses U11 et U13, le rassemblement des débutants a accueilli, sous un soleil radieux, jeudi après-midi sur le terrain 3 de la Promenade quelque 250 U7-U8- U9, composant 32 équipes représentant une douzaine de clubs locaux. Préparée et animée par Laurent Perdriau, Jérôme Réthoré pour l’aspect sportif et Christophe Chevalier pour l’intendance, dirigeants assistés de parents de joueurs bellogenestois, cette 10e édition du Trophée des Mauges débutants a permis aux joueurs de la plus jeune des catégories de se rencontrer dans pas moins de 72 matchs amicaux au cours desquels plus de 350 buts ont été marqués. Tous les participants ont été unanimes à reconnaître la parfaite organisation orchestrée par les dirigeants du FCB.