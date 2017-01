Beaupréau Ouverture d'un boutique de tatouage

0

David De Looze vient d’ouvrir sa boutique de tatouage au 6, rue Saint-Gilles à Beaupréau. Après une carrière de 23 ans dans le métier, il a choisi de se poser à Beaupréau pour exercer un métier qu’il connaît très bien.

Cet Orléanais d'origine a travaillé à Blois, Nantes, Ancenis et est aujourd'hui implanté à Beaupréau.

"J’étais un passionné de dessin et je voulais en faire en tant que professionnel. Rapidement j’ai été attiré par le métier de tatoueur".

"La jeune génération travaille plus en infographie, l’arrivée d’internet a ouvert un nouveau champ de dessin. Il faut rester à la page. Nous étions 200 quand je me suis installé aujourd’hui on est plus de 6 000"