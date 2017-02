Un puissant oligarque ukrainien derrière les barreaux en Autriche

0

L'étau s'est resserré mardi sur l'oligarque ukrainien Dmytro Firtach, dont l'Autriche a autorisé l'extradition vers les Etats-Unis, tout en le plaçant en détention sur demande de l'Espagne, deux pays qui soupçonnent de malversations cet homme d'affaires aux nombreuses connexions politiques.

Dmytro Firtach, l'un des hommes les plus riches d'Ukraine qui était assigné à résidence en Autriche depuis trois ans, ne s'attendait pas à quitter la cour d'appel de Vienne encadré par les forces de l'ordre.

La justice autrichienne a frappé mardi en deux temps: elle a d'abord donné son feu vert à son extradition vers les Etats-Unis avant de mettre à exécution un mandat d'arrêt international émis par l'Espagne en novembre.

Les autorités autrichiennes n'ont pas précisé comment allaient s'articuler les demandes des justices américaine et espagnole.

Présent à la cour pour le prononcé du jugement, le magnat du gaz et du transport a semblé accuser le coup, selon plusieurs médias présents, alors qu'il avait, à son arrivée, exprimé l'espoir de pouvoir "rentrer" en Ukraine après le délibéré des juges autrichiens.

L'oligarque ukrainien de 51 ans a toujours rejeté les accusations américaines, affirmant être victime de persécution politique.

Ses avocats le présentent en cible des luttes d'influence politique qui déchirent l'Ukraine depuis le renversement en 2014 du régime prorusse de l'ex-président Viktor Ianoukovitch dont il fut proche.

Le député Sergii Leshchenko, ancien journaliste d'investigation spécialisé dans les affaires financières, a estimé, dans une réaction à l'AFP, que les auditions de M. Firtach par les enquêteurs pourraient donner de précieuses informations sur de nombreux dossiers de corruption.

"Il peut donner des éléments sur ses donneurs d'ordre. Car il n'est certainement pas au sommet de la pyramide de corruption qui implique politiciens russes et ukrainiens", selon M. Leshchenko.

- De l'Ukraine à l'Inde -

M. Firtach avait été brièvement arrêté en mars 2014 en Autriche, à la demande du FBI, la police fédérale américaine, avant d'être remis en liberté contre une caution record.

La cour d'appel de Vienne a pris mardi le contre-pied de la décision rendue en première instance en avril 2015 qui avait rejeté la demande d'extradition de Washington en estimant notamment qu'elle était "politiquement motivée".

Les Etats-Unis veulent le juger pour des faits de corruption liés à l'exploitation d'une mine de titane en Inde. Washington s'est déclaré compétent en arguant notamment du fait que des manoeuvres frauduleuses avaient transité par des établissements financiers américains.

Selon la justice américaine, Dmytro Firtach et cinq autres personnes sont accusés d'avoir versé 18,5 millions de dollars de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens afin de se réserver des licences pour l'exploitation de cette mine en 2006.

La justice espagnole le soupçonne de son côté de faits de blanchiment.

La police de Barcelone avait annoncé fin novembre qu'un mandat d'arrêt européen avait été lancé contre trois Ukrainiens dont "un important homme d'affaires du secteur du gaz". La presse espagnole avait identifié ce dernier comme étant Dmytro Firtach.

Selon le journal ABC à l'époque, M. Firtach est accusé "d'avoir d'étroites relations avec le crime organisé et d'avoir blanchi dix millions d'euros en Espagne, provenant de présumées activités criminelles".

Magnat de l'industrie ukrainienne, Dmytro Firtach a bâti sa fortune sur l'importation de gaz russe et d'Asie centrale en Ukraine par le biais du groupe Rosukrenergo, depuis démantelé, et en collaboration avec le géant russe Gazprom. Il est propriétaire du groupe DF, une holding possédant des parts dans l'énergie, la chimie, les médias, les banques et l'immobilier en Ukraine et dans d'autres pays incluant l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche.

Après avoir soutenu la campagne électorale de Viktor Ianoukovitch pour la présidentielle de 2010, il a pu étendre encore son empire en acquérant des usines de produits chimiques ainsi que la chaîne de télévision Inter.

Viktor Ianoukovitch a été démis après d'importantes manifestations à Kiev en février 2014 et l'arrestation de Dmytro Firtach en Autriche a eu lieu un mois plus tard, mais les autorités autrichiennes et américaines avaient démenti tout lien entre les deux affaires.