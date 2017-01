Un lycéen meurt poignardé près de son établissement à Paris

0

Un lycéen de 17 ans a été poignardé mortellement lundi près de son établissement à Paris lors d'une altercation avec un groupe de jeunes qui ont pris la fuite, a-t-on appris de sources concordantes confirmant une information du Parisien.fr.

Le lycéen a été "agressé à proximité de son établissement rue Ligner" dans le XXe arrondissement de la capitale, le lycée Charles-de-Gaulle, par un "groupe de jeunes" vers 12H30, selon des sources policières. La victime a reçu au moins un coup de couteau et est décédée sur place, selon ces mêmes sources et le rectorat de Paris.

"Il a reçu un coup de couteau dans le flanc, dans les côtes", a précisé une source policière. Le lycéen "s'est effondré et les jeunes l'ont laissé-là", selon cette source. Le secours n'ont rien pu faire. Il est décédé à 13H30, selon une autre source policière.

"L'auteur ou les auteurs des coups de couteau est ou sont en fuite, les circonstances sont encore à déterminer, ils étaient plusieurs autour de la victime", a rapporté une source policière.

Le deuxième district de la police judiciaire parisienne (2e DPJ) est saisi de l'enquête.

"Le recteur s'est immédiatement rendu sur place", a déclaré dans un communiqué la ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem, qui a exprimé sa "tristesse" et adressé ses "sincères condoléances à la famille et aux proches du lycéen". "Une cellule médico-psychologique est mobilisée auprès des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative et le restera aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle ajouté.