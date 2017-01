Turquant Chien enterré vivant : c'était le propriétaire

0

Le 11 décembre dernier, un habitant de Turquant découvrait un chien enterré vivant. L’enquête a permis de confondre… son propriétaire.



Interpellé et placé en garde à vue jeudi par les gendarmes de Fontevraud, ce Saumurois de 44 ans a reconnu être l’auteur de cet acte odieux. Avec l’excuse qu’il pensait que son chien était mort.

Des explications que la justice devra décortiquer. L’homme a été présenté au parquet de Saumur jeudi soir. Il sera poursuivi pour sévices et cruauté envers un animal domestique. Il encourt 30 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement. Il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Ses autres chiens lui ont été retirés et ses armes de chasse saisies.

32 000 signatures pour Aslan

L’horrible nouvelle avait enflammé les réseaux sociaux dès le 11 décembre. L’association Droits de vivre avait aussitôt lancé une pétition sur le site change.org, un document qui recensait vendredi soir 32 607 signatures.

L’association a par ailleurs programmé un rassemblement à Turquant sur les lieux de la macabre le dimanche 15 janvier.

