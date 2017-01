Trophée Jules Verne: Francis Joyon (Idec Sport) signe un record absolu du tour du monde en 40 jours

0

Francis Joyon (Idec Sport) et ses 5 membres d'équipage ont bouclé le tour du monde sans assistance en un temps record de 40 jours 23 heures 30 min 30 sec, soit 4 jours de mieux que le précédent record sur ce Trophée Jules Verne.

Joyon, âgé de 60 ans, devient le navigateur à avoir tourné le plus rapidement possible autour de la planète. Il détrône Loick Peyron qui, en janvier 2012, avait mis 45 j 13 h 42 min 53 sec, sur le multicoques Banque Populaire V (40 m) et avec 13 coéquipiers.

Le maxi-trimaran Idec Sport (31,5 m) a donc abaissé le temps de 4 j 14 h 12 min 23 sec après avoir franchi la ligne au large d'Ouessant à 8h49 (7h49 GMT), au soleil levant et loin des regards du public et des journalistes alors que la ligne est à 13 milles (25 km) des côtes.

Pour signer leur exploit en 40 jours, les marins devaient couper la ligne avant 9h20 (8h20 GMT).

L’équipage est attendu dans le port de Brest vers midi (11h00 GMT).

Il s'agit du 3e record en un mois dans la course au large. Le 25 décembre, Thomas Coville a battu le record du tour du monde en solitaire (49 j 03 h 07 min), détenu depuis 8 ans par Joyon. Le 19 janvier, Armel Le Cléac'h a remporté le Vendée Globe en un temps record de 74 j 03 h 35 min.

Francis Joyon, Sébastien Audigane, Clément Surtel, Gwénolé Gahinet, Alex Pella et Bernard Stamm ont pris le départ le 16 décembre et réalisé 5 records sur des temps de passage.

Le 20 novembre, l'équipe s'était déjà élancée mais avait dû faire-demi tour le 27 novembre.

En 2015, Francis Joyon avait déjà tenté l'aventure du Trophée Jules Verne mais sans améliorer le temps de référence de Loïck Peyron (47 j 14 h 47 min 38 sec).

Le Trophée Jules Verne, lancé il y a 25 ans par Titouan Lamazou et Florence Arthaud, consiste à faire le tour du monde à la voile en moins de 80 jours, sans assistance externe. Le premier à avoir détenu le trophée a été Bruno Peyron, à bord du catamaran Commodore Explorer et avec 4 coéquipiers (79 j 06 h 15 min 56 s).