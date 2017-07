Trophée des champions: avec Dani Alves et Meunier côté PSG, avec Mbappé côté Monaco

0

Thomas Meunier et Dani Alves sont titularisés à droite pour le Paris SG contre Monaco, où Kylian Mbappé et Radamel Falcao animeront sans surprise l'attaque, lors du Trophée des champions, samedi à Tanger (21h00 françaises).

Meunier et la recrue Dani Alves, habituellement défenseurs latéraux, devaient se partager le flanc droit, sans qu'il soit possible de savoir lequel jouerait derrière et lequel ailier.

Dans l'entrejeu, Unai Emery a préféré Rabiot à Matuidi aux côtés de Thiago Motta et Verratti. Devant, Pastore épaulera Cavani.

Côté ASM, Leonardo Jardim a fait confiance à ses titulaires de la saison dernière, en leur associant Kongolo comme défenseur latéral et le grand espoir belge Tielemans au milieu.

La doublette d'attaque est constituée par le capitaine Falcao et la pépite Mbappé, épaulés notamment par Lemar sur le côté gauche.

Les équipes

Monaco: Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo - A. Touré, Fabinho, Tielemans, Lemar - Falcao (cap.), Mbappé

Entraîneur: Leonardo Jardim (POR)

Paris SG: Areola - Meunier, Thiago Silva (cap.), Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Thiago Motta, Rabiot - Dani Alves, Cavani, Pastore

Entraîneur: Unai Emery (ESP)

Arbitre: Noureddine El Jaafari (MAR)