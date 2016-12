Trois morts dont deux enfants dans un incendie près de Paris

0

Trois personnes dont deux enfants de trois et six ans, vraisemblablement de la même famille, sont mortes samedi soir dans l'incendie de leur appartement à Fontenay-sous-Bois près de Paris, ont déclaré à l'AFP les pompiers.

"Une troisième enfant d'environ huit ans a été sauvée in extremis des flammes dans le même appartement" et se trouve dans un état "grave", a précisé le porte-parole des pompiers de Paris Gabriel Plus.

Le feu est toutefois "maîtrisé", "il n'y a plus de propagation" et les autres logements "n'ont pas été touchés", a-t-il ajouté.

L'incendie s'est déclaré après 18H00 dans cet appartement au 13e étage d'une tour qui en compte 18 dans cette ville du Val-de-Marne, à l'est de la capitale.

Selon le lieutenant-colonel Plus, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés et effectuaient des missions de reconnaissance dans le reste de l'immeuble.