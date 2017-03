Trémont D 960 : Un camion se renverse et coupe la circulation

0

Ce matin vers 9 heures, sur la RD 960, un camion transportant des vitrages et se dirigeant vers Trémont s’est couché sur la chaussée, après avoir mordu la berne. L’accotement rendu meuble par les pluies récentes s’est affaissé sous son poids. Âgé de 55 ans, le chauffeur a été conduit au centre hospitalier de Saumur par les pompiers de Doué-la-Fontaine. La circulation a été coupée sur la D960 entre Vihiers et Concourson-sur-Layon pour permettre à une grue d’intervenir. Un convoi exceptionnel de bateaux était prévu et ne pouvait s’engager sur la route départementale. Une déviation a été mise en place pour les autres véhicules.