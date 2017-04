Trélazé La Première Séance avec la Cie Cinémaniak

0

40 personnes sont venues au centre social Ginette Leroux pour le spectacle proposé par la Cie Cinémaniak : comme au temps où le public se ruait dans les foires pour l'attraction du cinéma, les trois comédiens ont proposé un moment de musique, de projections de films muets et de chansons.

Famille et enfants ont été transposés dans un autre siècle, avec les actualités commentées, l'orgue de barbarie, les tours de magie, des films à trucs et bandes comiques, des chansons. Personnages étonnants : Mr Artémus, directeur du cinématographe, Mamzelle Ninie et son orgue de barbarie qui distille sa gouaille à tous vents, et Totor aux doigts de fée avec son piano à bretelle.