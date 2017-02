Trélazé Véronic Dicaire à l'Arena Loire le 4 février

0

Canadienne née à Embrun, petite communauté de l’est ontarien, Véronic Dicaire, la chanteuse-imitatrice a connu un parcours foudroyant depuis quelques années.

Elle a obtenu en 2014 à Las Vegas, les prix du Meilleur spectacle de chanson (Best Singer) et le prix de la Meilleure imitatrice.

Entre juin 2013 et 2015, Véronic a présenté un tout nouveau spectacle – Voices – au théâtre Jubilee du Bally’s Hotel & Casino à Las Vegas. Elle y personnifiait cinquante des plus grandes voix américaines et internationales. Son spectacle - co-produit par Céline Dion – remporte le titre de Best Singer aux Best of Las Vegas Awards 2014 et elle fut sélectionnée Best Impersonator – successor to Danny Gans par l’équipe de redaction du concours.

La jeune femme se produit le samedi 4 février à l'Arena Loire à 20 h.

Réservations aux endroit habituels.