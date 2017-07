Trélazé Une randonnée avec le Musée

0

Le dimanche 06 août 2017, le musée de l’ardoise propose une randonnée sur le site ardoiser. À travers cette randonnée, Patrick, guide au Musée invite les marcheurs à découvrir l’originalité des ardoisières et son histoire qui a jalonné plus de six siècles d’activité. Réservation indispensable au Musée de l’ardoise au 02 41 69 04 71. Tarif : 4 €/personne Gratuit : - de 12 ans. Rendez-vous à 9 h 15 sur le parking du Musée pour un départ fixé à 9 h 30. Durée de la visite : 2 h environ. Nombre limité à 20 personnes. Cette sortie peut être annulée en raison de la météo ou du nombre d’inscrits insuffisant (à 10 personnes).