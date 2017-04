Trélazé Une journée solidaire et festive le 29 avril avec Aminaa

0

L’association Aminaa (Amis et natifs d’Afrique), créée en 2005 pour aider les enfants atteints de l’ulcère de Buruli, organise une journée d’animations le samedi 29 avril, à Trélazé, avec une randonnée solidaire et un village associatif installé au centre Jean-Gueguen. Une quinzaine d’associations angevines seront présentes pour l’occasion.

Les bénéfices de la journée serviront à financer la rénovation d’une école primaire dans le village de Zepreguhe en Côte d’Ivoire, actuellement en ruines.

Randonnée : inscription à 9 heures, départ à 9 h 30. Ouverture du village associatif à 12 h 30. Animations : de 14 heures à 19 heures. Clôture avec un groupe de danse traditionnel.

Randonnée et repas : 10 €. Repas : 7 €. Randonnée : 3 €. Renseignements et réservations (pour le repas) au 07 82 67 92 31, association.aminaa@gmail.com