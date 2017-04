Trélazé Une belle journée pour Carnaval

0

250 participants pour le Carnaval 2017, organisé par les centres sociaux Jean Gueguen et Ginette Leroux, l'association des habitants du Grand Bellevue, la CLCV, l'ASEA et Vivre Ensemble.

Enfants des accueils de loisirs, habitants des quartiers du bourg et du grand Bellevue sont partis en défilé le matin, avec fanfare et costumes. Le lieu de ralliement était le parc du Vissoir et la salle Aragon qui ont abrité un pique nique. L'après midi a été émaillé de jeux, de danses le tout dans une ambiance des plus festives.