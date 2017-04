Trélazé Une belle journée animée au centre social Ginette Leroux

0

Un mardi animé gourmand, culturel et cinéma pour les familles du centre Ginete Leroux : en ce mardi 18 avril « les ateliers parentalité de la semaine d’animation ont commencé par un atelier culinaire avec échange de savoir faire et co-animé par des mamans » explique Catherine Launay, animatrice famille DSP Léo Lagrange. L’atelier gourmet a réuni plus de 40 personnes autour d’échanges de recettes de cakes colorés et goûteux ; « simplicité et partage sont les maîtres mots de ce type d’atelier où parents et enfants prennent plaisir à créer ensemble et en collectivité avec d’autres habitants » ajoute Catherine « et tout le monde met la main à la pâte dans une bonne humeur communicative » Après cette note sucrée, la journée s’est poursuivie par une sortie culturelle au musée des beaux-arts d’Angers « waahhh comme c’est beau » s’est exclamé Kenza, 5 ans, en entrant dans la première pièce du musée : « je souhaitais offrir aux habitants l’occasion de découvrir l’art d’une façon ludique et interactive » explique l’animatrice famille « d’où le choix de cette visite pédagogique proposée par le musée et intitulée » mon petit doigt m’a dit « Pari gagné pour ces 17 habitants du Grand Bellevue repartis ravis et enrichis de connaissances sur peintures et sculptures ».