Trélazé Un plateau U7 avec le Trélazé Basket

Chacun leur tour, les clubs de basket de Murs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets et Andard recoivent un plateau U 7. Le samedi 28 janvier, en matinée, à la Goducière, 47 enfants étaient présents.

Ateliers dans un premier temps et petits matchs auront émaillé la matinée à l’issue de laquelle une récompense a été attribuée aux joueurs.

L'eprit familial et convivial qui anime le club reste au centre mais l’esprit sportif laisse envisager de mener les licenciés le plus haut possible. D’ores et déjà, la seconde édition du camp d’été est ouverte. Inscriptions sur le site du club : http://www.basket-trelaze.fr/accueil/