Eve Sannier-Delorme, 10 ans et demain, est en CM2 à l'école Dufour et fait partie du Conseil Municipal des Enfants. Eve pratique le pony games depuis 2 ans à l'écurie de Cé et s'est qualifiée pour participer aux championnats de France qui se dérouleront en juillet prochain à Lamotte-Beuvron.

Le témoignage d'Eve sera à consulter dans nos prochaines colonnes