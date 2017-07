Trélazé Un camp à la Monnerie près de La Flèche

0

Environ 80 Trélazéens ont eu la chance de partir en séjour au camping de la Flèche. Au programme : visite du zoo de la Flèche sur 2 jours, journée au parc de la Monnerie et détente au camping avec piscine, jeux, veillées barbecue. Les enfants étaient hébergés sous tentes, ils ont participé à la préparation des repas et aux tâches de la vie quotidienne, comme de vrais petits campeurs. Tous ont vécu une belle expérience collective, riche en émotion et gage d’autonomie.

Dès le 1er août, un nouveau groupe tentera l’expérience d’un séjour, au camping de Saint Mathurin. Au programme : trois matinées d’initiation au poney, des activités en bord de Loire et les joies du camping.