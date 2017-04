Trélazé Un atelier floral familial

0

L’atelier floral familial a fédéré 30 personnes dans une ambiance chaleureuse et créative. Une maman témoigne : « moi, je ne suis pas fleurs du tout, je pratique uniquement ici ce genre d’atelier car on est conseillé certes, on découvre des techniques et astuces, mais avant tout on laisse exprimer notre imagination dans ce que l’on créé avec nos enfants et on s’entraide entre participants de tous âges et ça c’est chouette ». L’après midi, s’est achevé par un goûter partagé avec tartes aux pommes et crêpes que des mamans avaient confectionnées et apportées pour l’occasion, moment de partage jusqu’au bout.