Trélazé "Trélazé hier, aujourd'hui et demain"

L’association ADDULT (Association Developpement Durable Loire Trélazé) propose le 30 mars à 20 heures à la salle de La Maraîchère à Trélazé une projection et un débat sur « Trélazé hier, aujourd’hui et demain ».

La soirée sera animée par Pascal Reysset, urbaniste et économiste, qui a initié cette recherche de longue haleine sur l’histoire urbaine de Trélazé et par Liliane Lafon militante associative.

L’histoire de cette ville est en effet passionnante, au fil des siècles elle s’est transformée de territoire maraîcher en ville résidentielle bien reliée à Angers, à l’Authion et la Loire, avec un riche passé de ville minière ardoisière et industrielle autour de la manufacture des allumettes.

Mosaïque de quartiers qui se sont constitués autour d’une trentaine de hameaux historiques sur un sol géologiquement riche, Trélazé offre ainsi une trame urbaine, paysagère et environnementale unique en France. Il s’agit dit Pascal Reysset « de permettre aux Trélazéens de souche ou d’implantation récente, comme ceux de La Quantinière par exemple, de mieux connaître leur ville, leur quartier et de s’interroger sur l’avenir des grands projets urbains, et des enjeux environnementaux de la ville ».

Le diaporama qui sera présenté a été établi sur la base d’une quarantaine de plans historiques de la ville et près d’un millier de cartes postales d’hier ou de photos récentes.

Gratuit, participation libre.