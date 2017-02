Trélazé La ville n direct sur la Chaîne parlementaire le 15 février

0

La presse nationale télévisuelle se fait l’écho des actions en faveur de l’emploi et consacre un reportage sur ce sujet accompagné d’une interview en direct de Marc Goua, le mercredi 15 février à 16 h 45, chaîne 13. Un dispositif innovant imaginé par la municipalité de Trélazé pour favoriser, sur son territoire, la reprise d’activité de ses demandeurs d’emploi, pour résorber le chômage, notamment dans les quartiers dits prioritaires. Un dispositif décliné sur le terrain par deux chargées de mission Ville, qui met en connexion les entreprises du club Partenaires, fort de plus de 400 membres, et les demandeurs d’emploi avec ou sans qualification, avec ou sans réseau. Des entreprises « recruteuses », demandeuses et satisfaites, des habitants qui retrouvent un emploi. Une convergence de problématiques solutionnées pour chacun. Une action porteuse d’espoir, montrée en exemple jusqu’à Paris, et reconnue par le gouvernement via la récente visite de la secrétaire d’état à la politique de la ville Hélène Geoffroy.