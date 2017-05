0

Trélazé Basket compte 250 licenciés et il n'est plus possible d'en accueillir d'autre car il faudrait pousser les murs. Le club sportif très dynamique forme, encadre basketteurs et entraineurs, propose des temps de convivialité, un stage en juillet prochain et a dans ses rangs un ballon d'or.

La vie du club sera à consulter dans nos prochaines éditions.